باحث في علم الفيروسات: ترامب تسرع في إعلان الوصول لمصل لكورونا

أكد الدكتور إسلام حسين الباحث في علم الفيروسات بولاية بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تسرع في الإعلان عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأشار حسين خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، دفعوا لتجربة هذا الدواء على الإنسان، بالرغم من عدم اكتمال التجارب على الحيوانات، نظرًا لعدم وجود وقت أمامهم، مضيفًا أن تصريحات ترامب، كان فيها تسرع لطمأنة الناس.

وأوضح حسين، أن هناك باحث فرنسي أجرى تجربة على 20 مريض بكورونا، وأن النتائج مبشرة، مشيرًا إلى أن الدواء الذي استخدمه، له أثار جانبية ضارة على القلب.