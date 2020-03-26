"تجارية الدقهلية": استثناء سوق الجملة ومحال الخضراوات من حظر التجول

أعلن المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، عن موافقة اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، عن طلب الغرفة بفتح مجمع الخضراوات والفاكهة (سوق الجملة) واستثناء محال الخضراوات والفاكهة من قرار حظر التجول على مدار 24 ساعة.

وبحسب بيان صحفي للغرفة التجارية، فإنه تم فتح السوق والمنافذ لتوفير الخضراوات والفاكهة للمواطنين وعدم استغلال فترة حظر التجوال لرفع أسعار الخضراوات والفاكهة على المواطنين.

وبدأت مصر تطبيق قرار حظر حركة المواطنين داخل الجمهورية، على جميع الطرق العامة، في تمام الساعة 7 مساء اليوم وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

وطالب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم الخروج نهائيًا ابتداءً من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مشددًا على تطبيق العقوبات على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.