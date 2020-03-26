لتجنب ارتفاع الفاتورة.. طريقة زيادة كفاءة التكييف مع دخول الصيف

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الخطوات التي يجب اتباعها لضمان الاستخدام الأمثل لمبرد الهواء "التكييف" وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء مع بدء ارتفاع درجات الحرارة، وفيما يلي أهم الخطوات التي يجب اتباعها للتأكد من كفاءة التكييف قبل موسم الصيف:

. الحرص على تغيير الفلاتر أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر سيقلل من كفاءة التكييف.

. معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير وما إلى ذلك.

. من المفيد أيضا فحص مجاري الهواء.

. معاينة خطوط التبريد.