مصري عائد من ألمانيا: مصر بقى فيها إدارة أزمة جديدة

حكى المهندس ديفيد سامي تفاصيل إجلاء السلطات المصرية له من ألمانيا للقاهرة، وذلك خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc".

وأوضح ديفيد الذي يدرس بمرحلة الماجستير، أنه فوجئ بإغلاق المطارات وأصيب بالرعب نظرًا لعدم وجود طريقة للعودة، مشيرًا إلى أن صديقه أخبره أن القنصلية المصرية في ألمانيا أعلنت عن تنسيق عودة المصريين من ألمانيا.

وأشار ديفيد إلى أنه أرسل بياناته بإيميل للسفارة وأن القنصل المصري في ألمانيا تواصل معه بنفسه وأخبره أن هناك طائرة ستقلع من فرانكفورت متجهة إلى مرسى علم.

وأكد ديفيد أنه فوجئ بممثل القنصلية في المطار لمتابعة عودتهم لأرض الوطن، لافتًا إلى أنهم نزلوا لمطار مرسى علم وتم الكشف عليهم وهم على متن القاهرة بواسطة الفريق الطبي المصري وأنهم قاسوا لهم الحرارة وأجروا لهم الكشف السريع عن فيروس كورونا وأعطوهم كمامات ومطهرات وقفازات يد.

وتابع: "أقول إن مصر بقى فيها إدارة أزمة جديدة وبندير أزمة على مستوى كبير جدا، وبشكر كل الناس، وحسينا إن الإنسان المصري له قيمة وإننا بلد جاهزة إننا نقابل حاجة زي كده".