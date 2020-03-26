"الصحة": لم نصل لمرحلة "جائحة كورونا".. والرئيس يراهن على وعي الشعب

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن معظم الحالات المصابة في مصر بفيروس كورونا والتي يتم رصدها يوميًا تكون من المخالطين، لذلك تناشد الحكومة دائما بتقليل التخالط ويجب على المواطنين الاستجابة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تصل الدولة إلى مرحلة "جائحة كورونا"، حيث إن كل الإصابات نتتبعها ونعرف الحالة الأساسية للعدوى.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيكون له مردود على قلة أعداد المصابين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يراهن على وعي الشعب المصري.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من شأنها حماية كل المواطنين، كما أن الحكومة اتخذت الإجراءات تباعًا مثل قرار تعليق الدراسة، وبعد ذلك قرار تعليق حركة الطيران، وعقب ذلك غلق المقاهي والكافيهات، كل ذلك كان له أثر إيجابي وشعرنا به جميعا أثناء التقصي لبعض الحالات.

وتابع: "على سبيل المثال، قرار تعليق الرحلات وحركة الطيران ساهم كثيرا في تقليل أعداد المخالطين، كان بيجي لنا أعداد من المحافظات السياحية مثل الأقصر والبحر الأحمر وأسوان كبيرة من المخالطين، بقالنا أسبوع بنرصد أعداد المخالطين بقى قليل جدًا فيهم ومبقاش فيه".