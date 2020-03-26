فيديو.. رسالة طبيبين ألغيا فرحهما بسبب كورونا: حياة الناس أهم

قال الدكتور محمود وحيد، طبيب قام بإلغاء فرحه خوفًا من تفشي فيروس كورونا، إنه أقدم على هذا الإجراء كونه طبيبا ويُعد قدوة للمرضى، لذلك قرر عدم إقامة حفل زفاف حتى لا يتأذى أحد وينتشر فيروس كورونا، "كمان يبقى فيه ثقة لما أقول للناس بعد كده بلاش تجمعات وقتها هيخدوها بمحمل الجد، وبعدين مش عاوز أشيل وزر حد".

وأضاف "وحيد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه فضل عدم إقامة حفل زفاف حتى لا يفرح ساعة ولكن يتسبب في أذى غيره، "أنا محدد الفرح من 6 شهور، بس كل ده مش مهم قدام حياة بنى آدم، ومراتي معنديش أغلى منها"، موضحًا أن احتفال المواطنين به على السوشيال ميديا وعلى الإجراء الذي اتخذوه أدخل الفرح في قلبه وقلب زوجته أكثر من السرور الذي كان سيدخل قلبهما من إقامة حفل الزفاف.

وتابع: "مراتي طبيبة، وهي متقبلة الوضع، أكيد ربنا كاتب لنا احتفال افضل، أنا بشكر كل الناس اللي هنأتني"، فيما قالت مروة مجدي، زوجته، إنها شعرت بالضيق في بداية الأمر من هذا القرار، ولكن بعد التريث والتفكير في أسرتها وأهلها وخوفها عليهم من الفيروس دعمت هذا القرار، "مش هكون مبسوطة لما يحصلهم حاجة بسببي يعني".