عاجل.. روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى البلاد

قررت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، تعليق كافة الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الجمعة 27 مارس، باستثناء الرحلات المخصصة لإجلاء المواطنين الروس إلى أرض الوطن.

وكلفت الحكومة وزارة الخارجية بتقديم مساعدة للمواطنين الروس العالقين في الخارج حتى عودتهم إلى البلاد، وذلك على حساب أموال المؤسسات الروسية في الدول المعنية، كما وجهت لوزارة المالية برصد أموال إضافية لهذا الغرض إذا اقتضت الضرورة، بحسب "روسيا اليوم".

جاء ذلك ضمن حزمة قرارات لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أعلنت الحكومة عنها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس.

وفي خطوات أخرى، وجهت الحكومة لمؤسسات السلطة الفدرالية نقل أكبر عدد ممكن من موظفيها للعمل عن بعد، كما وجهت لسلطات المقاطعات والأقاليم الروسية بتعليق عمل مراكز التجارة والترفيه ودور السينما وحظر استخدام الشيشة في الأماكن العامة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح أمس الأربعاء سلسلة اقتراحات اجتماعية واقتصادية لكبح تفشي كورونا في البلاد.