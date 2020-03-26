سعر الدولار اليوم الخميس 26-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء متوسط سعر الدولار في بعض البنوك العاملة، وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 26 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر الدولار البنك الأهلي المصري نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.