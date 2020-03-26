سعر اليورو اليوم الخميس 26-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء متوسط سعر اليورو في بعض البنوك العاملة، وذلك وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الخميس 26 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 16.85 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.68 جنيه للشراء، و17.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 16.85 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.68 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.24 جنيه للشراء، و17.45 جنيه للبيع.