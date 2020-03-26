9 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 73 إصابة تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم.

وقال ملحم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، إنّه جرى تسجيل 7 إصابات جديدة بقطاع غزة، لمخالطين كانوا يشرفون على اثنين من المصابين داخل الحجر الصحي وتم إبقاؤهم في الحجر.

وأوضح أنّه جرى تسجيل إصابتين جديدتين في قرية بدو شمال غرب القدس، لشاب عمره 37 عاما يعمل بإسرائيل وعمه البالغ من العمر 57 عاما، وهو ابن السيدة المسنة المصابة بكورونا والتي جرت مراسم تشييعها عن بعد أمس الأربعاء بالقرية، وشارك فيها عدد محدود من أفراد عائلتها، وسط تدابير وقائية مشددة، حيث جرت عملية تكفينها ومواراتها الثرى وفق الأصول الطبية وحسب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وأكد أنّ الطواقم الطبية تجري مسحا لعدد من أفراد العائلة في البلدة، وهم 5 أشقاء يعملون في إسرائيل يعتقد بإصابتهم بالفيروس.