سعر الريال السعودي اليوم الخميس 26-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" في ضوء الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء متوسط سعر الريال السعودي في بعض البنوك العاملة، وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم الخميس 26 مارس الحالي في بعض البنوك العاملة والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجّل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.