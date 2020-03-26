"تموين سوهاج" يضبط 70 طن سكر و30 ألف قفاز طبي قبل بيعها بالسوق السوداء

نفذت مباحث التموين في سوهاج، أمس حملة على أسواق المحافظة، قادها العميد محمد نصحي، رئيس مباحث التموين، وأسفرت الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية من بينها ضبط 70 طن سكر، و30 ألف قفاز طبي معقم قبل بيعها في السوق السوداء.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بضبط 53 قضية تموينية، تضمنت ضبط سيارة نقل قيادة "إبراهيم.م.ا" 47 عاما، سائق، يقيم بالدقهلية، محملة بـ 70 طن سكر لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط "ياسر.ا.م" 50 عاما، صاحب محل مستلزمات طبية ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، لحيازته وعرض مستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية، وتم ضبط 30 ألف قفاز طبي معقم، و886 عبوة "رايل مقاسات - أنبوب حنجري - جهاز بخار - كيس جمع بول - خيط جراحي - خيط أسنان - مرهم أسود - صابون فنيك" وجميعها مجهولة المصدر.

كما حررت الحملة عدد من المحاضر المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من الأسعار المقررة وإدارة منشآت بدون ترخيص.