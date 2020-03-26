103 إصابات جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت إندونيسيا تسجيل 103 حالات إصابة بفيروس كورونا، اليوم، و20 حالة وفاة جديدة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية، إنّ إندونيسيا أكدت إصابة 103 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 893، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف يوريانتو أنّ عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع 20 حالة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 78، لافتا إلى أنّ إجمالي 35 شخصا تعافوا من الفيروس.

وكانت السلطات الإندونسية أعلنت في وقت سابق، إغلاق دور العرض السينمائي وأماكن الترفيه العامة في العاصمة جاكرتا، كبداية تطبيق إجراءات استثنائية لمدة أسبوعين لمحاولة إبطاء انتشار فيروس كورونا.

عالميا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 470 ألف إصابة، ونحو 21 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 110 آلاف.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وبلغت الإصابات 74 ألفًا في إيطاليا و68 ألفا في الولايات المتحدة و49 ألفا في إسبانيا، إلى جانب الآلاف في نحو 190 دولة ومنطقة أخرى.