"أوقاف الإسماعيلية" تؤكد على غلق المساجد في وقت صلاة الجمعة

طلب الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية من مديري الإدارات الفرعية ومفتشي خط السير بالإدارات التابعة للمديرية التأكيد على الأئمة والعاملين بالمساجد بعدم فتح المساجد يوم الجمعة أمام المصلين أثناء مدة الغلق لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال "بدران" إن المؤذن يدخل المسجد، ويغلقه من الداخل أثناء تواجده فيه، ويؤذن أذانا واحدا فقط كأذان ظهر أي يوم، ويستبدل حي علي الصلاة حي علي الفلاح بقوله: "ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم"، ويصلى الناس في بيوتهم صلاة ظهر أربع ركعات مثل ظهر أي يوم.

وطالب وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية الإدارات الفرعية وجهاز المتابعة بالمديرية ومفتشي خط السير متابعة جميع المساجد والزوايا على مستوى المحافظة والإبلاغ عن أي مخالفة فور وقوعها، وتابع أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الفرعية تعمل على مدار الساعة، محذرا المخالفين بعقوبة رادعة تصل للتوصية بإنهاء الخدمة.