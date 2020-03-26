وزارة الثقافة: أطلقنا عدة مبادرات لتشجيع الجلوس في المنزل

أكد محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إن وزارة الثقافة، أطلقت عدة مبادرات لتشجيع المواطنين على الجلوس في البيت، ومشيرا إلى أن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، والتي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، انبثق منها عدة مبادرات مختلفة تتبعها المراكز التابعة لوزاره الثقافة.

وأضاف "ناصف"، خلال لقاء مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى، بالتليفزيون المصري، أن الوزارة بدأت خططا عديدة، لتشجيع المواطنين والأطفال على المشاركة، في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع القناة الثانية بالتليفزيون المصري، على إذاعة روائع الفن المصري من الأوبرا المصرية، وإنتاج قطاع الإنتاج الثقافي بالوزارة، بشكل يومي في التاسعة مساء على شاشة القناة، كما قام المركز القومي لثقافة الطفل، من خلال اللجان الثقافية المختلفة، إطلاق مبادرات لكل الكتاب المصريين والعرب، وهي قراءة القصة، والشعر، والروية، وتقديم المزيد من الإسهامات الثقافية للمواطنين، من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة التابعة للوزارة.

وتابع، رئيس المركز القومي للثقافة الطفل، قائلا "وفرنا أيضا منصات أخرى للوصول إلى الطفل، وذلك بعد قرار حظر التجمعات، ونعمل من خلال محورين، الأول هو نشر ما تم إنتاجه من قبل من المركز القومي لثقافة الطفل، على موقعة الإلكتروني، وقناته على اليوتيوب، والمحور الثاني هو إنتاج المزيد من البرامج التربوية والأفلام القصيرة التي ترصد اللحظه الراهنة، عن خطورة فيروس كورونا والتوعية منه، من خلال العديد من الأشياء الفنية التي تساعد الأطفال على التفاعل معها.

وأكد "ناصف"، على إنتاج مجموعة من البرامج، مثل "احمي نفسك واحمي بلدك"، وهو فيلم قصير يخاطب الأطفال من سن 4 إلى 5 أعوام، عن خطورة فيروس كورونا وطرق الوقايه منه، كما تم إنتاج أغنية بعنوان "أوعى كورونا"، يقوم بتقديمها كروال أطفال الحديقة الثقافية، ويشارك فيها خمسة أطفال، للتوعية بخطورة فيروس كورونا.

وقال "ناصف"، "قمنا أيضا بإنتاج برنامجين للأطفال، وهما "نصائح أبلة عطية"، وهي موجهة للأطفال من سن 4 إلى 6 أعوام، و"الأراجوز يعظ"، تقديم ناصر عبدالتواب وأحمد جابر وميسره خيري، وهي حلقات منفصلة ترصد الجوانب السلبية التي قام بها المواطنون خلال أزمة فيروس كورونا، مثل التكدسات على المحلات التجارية وتخزين المواد الغذائية، للتنبيه من خطورتها علي المجتمع.