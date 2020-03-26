يديرها أجنبيين.. تفاصيل سقوط أكبر شبكة للاتجار بالفتيات عبر الإنترنت

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، لإدارتهما مكتبا لاستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أنّ شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، يديران مكتبا لاستقطاب حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، واستغلالهم بإلحاقهم للعمل بالمنازل والمزارع.

وأفادت التحريات بأنّهما في طريقهما للتقابل مع مجموعة من الشباب والفتيات من حاملي الجنسيات الأجنبية القادمين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة لاستغلالهم وإلحاقهم بالعمل بالمنازل والمزارع بمنطقة ميدان العباسية.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق وقطاعات الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المذكوران وبصحبتهم 5 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وبمواجهة المتهمين أقرا باستقطاب واستغلال حاجة الفتيات والشباب للعمل وعدم مشروعية إقامتهم بالبلاد، نظير تقاضيهم مبالغ مالية تعادل نصف الأجر المتفق عليه، وأنّهما أعلنا عن المكتب عبر موقع للإعلان والدعاية على شبكة الإنترنت.

وبمواجهة المجني عليهم أقروا أنّهم لا يحملون ثمة مستندات دالة على شخصياتهم أو جنسياتهم وعدم حصولهم على إقامات شرعية بالبلاد، وأضافوا أنّ المتهمين سالفى الذكر تواصلا معهم واستغلا عدم مشروعية إقامتهم بالبلاد وحاجتهم للمال.