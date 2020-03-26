الدولار يواصل الاستقرار للأسبوع الثاني.. والركود يضرب شركات الصرافة

حافظ الدولار على استقراره في كافة البنوك ليباع في بنوك مصر والأهلي المصري والزراعي المصري بـ 15.78 جنيه للأسبوع الثاني على التوالي فيما بيع بأعلى سعر له في المصرف الإسلامي بـ15.80 جنيه.

وقال على الحريري نائب رئيس شعبة الصرافة، إنه لا توجد حركة تذكر على شركات الصرافة منذ تفشى فيروس كورونا وتوقف حركة الاستيراد والتصدير والسياحة في كافة العملات كما يصعب تحديد حجم الخسائر التي لحقت بالشركات.

وأضاف لـ"الوطن"، أن عدد كبير من شركات الصرافة تترقب الأوضاع على أمل تحسنها وإلا سوف تقلص نشاطها في السوق المحلى وقال إن عدد كبير من الشركات العاملة في السوق اتخذت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا للعاملين والمتعاملين.

يشار إلى أن صندوق النقد العربي، أعلن منذ فترة زمنية عن تراجع عدد شركات الصرافة العاملة في مصر بنحو 14.6% خلال عام 2018 ليسجل عددها 70 شركة.

وفيما يتعلق حول الاستقرار المالي العربي عام 2019، أكد أن إجمالي أصول شركات الصرافة المصرية بلغت نحو 49.3 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بنمو سنوي 13.1%.كما بلغ إجمالي حقوق الملكية نحو 48 مليون دولار في نهاية عام 2018 بمعدل نمو بلغ نحو 4.7%.