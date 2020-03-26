محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر لضبط المخالفين

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر والمحلات العامة؛ لضبط الأسواق ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفائها بقصد المغالاة في الأسعار دون مبرر، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء و المدن والمراكز والجهات المختصة.

وقال المحافظ إنه في حالة ضبط حالات رفع الأسعار تتخذ الإجراءات القانونية تجاه التاجر المخالف، كما أنه عند ضبط حالة احتكار أو تعطيش للسوق يجرى سحب التراخيص الخاصة بالمستغلين ووقف النشاط التجاري الخاص به.

وأكد راشد تخصيص مديرية التموين أرقاما عبر تطبيق "واتساب"؛ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأنشطة التموينية، والإبلاغ عن المحتكرين والمتلاعبين في أسعار السلع، وأصحاب الأنشطة التموينية وأي معوقات تواجه المواطنين، خصوصًا في المخابز والبدالين التموينين تسهيلا علي المواطنين.

وأعلن محافظ الجيزة الأرقام المخصصة وهي: "01096818306 و01123841523 لشكاوى الرقابة على المخابز، وأرقام 01001817147 - 01100893902 لشكاوى أصحاب المخابز"، ورقم 01007420521 لشكاوى المطاحن، ورقم 01225574414 لشكاوى عدم توافر سلع وارتفاع الأسعار، ورقم 01025486956 لشكاوى البدالين التموينين، وأرقام 01150735519 و01142852929 لخدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية، أو من خلال التواصل على أرقام المديرية 37618652 أو فاكس رقم 37618496 أو تقديم الشكاوى والبلاغات من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أو الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.