بالتعاون مع الصحة العالمية.. مكافحة الإدمان تطلق حملة لمواجهة التدخين

أكد الدكتور عمر عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق أطلق حملة بعنوان (شيشتك ها تعديهم، بطلها علشان تحميهم)، بالمشاركة والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، من ناحية إعداد المادة العلمية للحملة.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، المعروض على قناه "TEN"، أن الصندوق يتواصل حاليا مع مجموعة كبيرة من الإعلاميين الرياضيين والفنانين ورموز المجتمع والأطباء، للمشاركة في جميع فعاليات الحملة، مؤكدا أن قضية التدخين حاليا، لا تقبل أنصاف الحلول، ويجب مواجهتها بشكل جاد وقوي، مشيرا أن مشكله تدخين الشيشه تعتبر مصدرا رئيسيا لنقل فيروس كورونا، كما أن التدخين يؤثر على نسبة العلاج من المصابين، بسبب مشكلات في الرئة ويعرقل عمل جهاز المناعة والجهاز التنفسي.

وتابع "عثمان"، أن الحملة قد نشرت أول فيديو لها منذ أيام قليلة، على موقع الصندوق الإلكتروني، وحقق أكثر من ثمانية آلاف "شير"، وأن صفحة الصندوق نفسها عليها 2 مليون مشترك 86% منهم من الشباب، مشيرا إلى أن مصر تحتل رقم 10 على العالم الأكثر استهلاكا للتبغ، كما أن 25% من الشعب المصري مدخن، و6% من داخل الأسر المصرية ينفق على شراء أدوات التدخين وكل هذه الظواهر السلبية يجب القضاء عليها.