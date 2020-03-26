مجموعة PSA تستأنف العمل بمصانعها في "ووهان"

أعلنت مجموعة PSA المشتركة في الصين مع مجموعة Dongfeng Motor، استئناف إنتاج السيارات في مصنعها بمدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتمتلك PSA المكوّنة من بيجو وسيتروين DS وأوبل وفوكسهل، محطتي تجميع في الصين مع شركة Donfeng التي تبني طرازات بيجو وسيتروين للصين والأسواق الآسيوية الأخرى، في ووهان وتشنجدو، بحسب موقع "أوتوموتيف نيوز".

ويصنع المشروع المشترك أيضًا المحركات وناقل الحركة في مصنع شيانجيانج، كما تمتلك PSA أيضا مراكز بحث وتطوير في ووهان وشنجهاي. كما يوجد مشروع مشترك ثانٍ مع شركة Changan Automobile، والتي تبني وتبيع طرازات DS، في طريقها إلى الانفصال.

وعلى صعيد متصل، ذكرت مجموعة PSA أنها وقعت اتفاقية مع شانجان للعمل على "بيك أب" مشتركة لتصل الأسواق في 2020، وذكر البيان الرسمي الصادر من الطرفين أنه جرى اختيار مصنع دنج زو التابع لشانجان في الصين لإنتاج السيارة التي تزن طنا.

وذكر البيان الرسمي الصادر، أن "البيك أب" ستستوفي جميع الشروط الجديدة التي جرى تحديدها على السيارات في العقد الجديد، كما أنها ستأتي بتصميم قوي وعصري وجذاب وسيجرى إنتاج السيارة على أعلى مواصفات الجودة، وذكر البيان أن هذه الخطوة هي الأولى لمزيد من العمل المشترك بين الطرفين.