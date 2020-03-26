لحمايتهم من كورونا.. مقر مهرجان كان السينمائي يفتح أبوابه للمشردين

قرر مهرجان كان السينمائي فتح أبواب مقر المهرجان للمشردين في المدينة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه بعد إغلاق العديد من الأماكن بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، بدلا من أن يستعد لاستقبال أهم نجوم السينما على السجادة الحمراء لولا انتشار العدوى.

وكان من المقرر أنَّ يقام المهرجان السينمائي السنوي في منتجع الريفييرا الفرنسية في الفترة من 12 إلى 23 مايو، لكن الأسبوع الماضي قرر المنظمون تأجيل المهرجان حتى أواخر يونيو وقرر الإدارة فتح قاعة المهرجان أبوابها للمحتاجين والمشردين يوم الجمعة.

وقالت دومينيك أود لاسيت المسؤولة في كان تاون هول: "لدينا ما بين 50 و70 شخصًا هنا كل ليلة"، وفقا لـ"france24".

وقبل 8 أيام، أخبر الرئيس إيمانويل ماكرون سكان فرنسا البالغ عددهم 67 مليون نسمة بالبقاء في منازلهم لحماية أنفسهم من الوباء ولإبطاء انتشاره، وبقت مشكلة كبيرة بالنسبة للبلاد فهناك مشردين وبلا مأوى يقدرعددهم بـ12 ألف شخص ويعيشون في الشوارع.

كما كان هناك قلق من أن فيروس كورونا يمكن أن يكون له تأثير كبير على المشردين الذين يعيشون في كثير من الأحيان دون الحصول على الصرف الصحي المناسب وأحيانًا يعانون من أمراض و يعتمد الكثير منهم على الصدقات.

وأكد سبايك لي رئيس لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي في دورته رقم 73، والتي أعلنت إدارة المهرجان تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا، تأييده للقرار، وصرح لموقع Variety: "أتفق مع القرار بنسبة 100%، العالم يتغير يوميا، الناس يموتون، وكما قال الرئيس الفرنسي عدة مرات نحن في حالة حرب".