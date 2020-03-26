القومي للبحوث: مركز الإنفلونزا بدأ تحضير لقاح للحد من انتشار كورونا

قال الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشؤون البحثية، إنه منذ الإعلان عن فيروس كورونا المستجد تم التفاعل من المركز القومي للبحوث مع الحدث واتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية الاحترازية، تمثل خط الدفاع لمواجهة الفيروس حال وصوله لمصر، كما تم عمل كافة الإجراءات باعتبارهم أكبر مركز بحثي في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف معوض، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية Mbc masr 2، أن المركز بدأ مع ظهور الفيروس بمدينة ووهان في الصين بأخذ كافة إجراءاته وتشكيل مجموعات عمل بالتعاون مع لجنة السلام والصحة المهنية بالمركز لمتابعة الإجراءات الوقائية، وتم عمل كمامات صحية معالجة بمواد كيماوية مضادة للميكروبات وتجهيز جيل وسوائل ومحاليل مطهرة.

وتابع، أن الكمامات متوفرة في المركز ويتم توزيعها على المراكز البحثية وعلى استعداد للنزول بها للسوق وبأي كميات، حيث قام بتصنيعها شعبة النسيج بالمركز بالتعاون مع الشعبة الكيماوية والطبية، ودراسة تأثيرها على الإنسان، مشيراً إلى أن مركز التميز لفيروسات الإنفلونزا بدأ في تحضير لقاح واقي للحد من انتشار فيروس كورونا.