أمن الجيزة يبحث عن متهم جديد في حادث الصف

تكثّف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لضبط متهم جديد في حادث الصف، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس، قرب كمين أمني على لطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة على التحقيقات، عن أنّ الكارثة استغرقت نحو 5 دقائق، حيث دهست سيارة نقل "تريلا" 14 سيارة ملاكي وميكروباص، أثناء توقفها في أحد الأكمنة على الطريق الإقليمي بمدينة الصف.

وأضافت المصادر أنّه عقب ذلك أسرعت قوات من مباحث قطاع جنوب الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وبدأت القوات الانتشار في محيط الواقعة، وفرضت كردونا أمنيا، وتبين أنّ الجثث تحوّل بعض منها لأشلاء وعدد آخر انشطر إلى نصفين، وتم التحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث، ونقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات.