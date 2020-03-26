باكستان تعلق رحلات الطيران حتى 2 أبريل لاحتواء تفشي كورونا

أعلنت الحكومة الباكستانية الخميس تعليق الرحلات الجوية، بما في ذلك رحلات الطيران الداخلية ورحلات الطيران المستأجرة حتى الثاني من أبريل المقبل، في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، حسب ما نقلت صحيفة "باكستان توداي" اليوم، أنّه سيتم تعليق رحلات الطيران الداخلية والمستأجرة والخاصة، غير أنّه سيتم استثناء طائرات نقل البضائع ورحلات الطيران التي تحمل خطابات إذن خاصة.

يذكر أنّ الحكومة الباكستانية، علقت رحلات الطيران الدولية لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت باكستان 8 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1102 حالة، بينما تماثل 21 شخصًا للشفاء.