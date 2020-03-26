  قنصلية مصر بالرياض: حصر أعداد المواطنين العالقين في السعودية

قامت قنصلية مصر العامة في الرياض والقنصلية المصرية بجدة بحصر إعداد المواطنين المصريين العالقين في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لحل مشكلات المواطنين المصريين العالقين نتيجة لتعليق رحلات الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وذكرت قنصلية مصر العامة بالرياض، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، أن هذه العملية تجرى وفقا للمعايير التالية المحددة من قبل السلطات المصرية وهى:

1- أن يكون المواطن حاملا جواز سفر مصري.

2- أن يكون التواجد بالمملكة العربية السعودية بصفة مؤقتة بغرض العمرة أو السياحة أو زيارة قصيرة أو العلاج وذلك من واقع التأشيرة.

3-استعداد السادة المواطنين العالقين لتحمل التكلفة التي سيتم احتسابها لرحلة الطيران "بمكتب شركة الطيران"، حيث إنه سيتم تسيير الرحلات الجوية بسعر التكلفة.

4- الاستعداد لتطبيق إجراءات الحجر الصحي عقب الوصول، والتي قد تتضمن الاحتجاز لمدة 14 يوما حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت القنصلية أن الحصر الجارى لا ينطبق على المواطنين الحاصلين على إقامات في المملكة أو الزيارات العائلية، موضحة أنه يمكن للمواطنين العالقين للتسجيل على الرابط التالي: Www.superaas.com/form/EGYPT_consulate_Riyad/backhome