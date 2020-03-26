  3 ملايين أمريكي انضموا لقائمة البطالة في الأسبوع الماضي بسبب كورونا

أظهرت إحصائية جديدة ارتفاع أعداد الأمريكيين الذين شردتهم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأعداد قياسية لينضموا إلى قائمة البطالة في الأسبوع الماضي.

وكشفت الإحصائية الصادرة، اليوم، عن وزارة العمل الأمريكية عن حدوث زيادة كبيرة في أعداد العاطلين عن العمل إلى نحو 3.3 مليون شخص خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت هذه الأعداد لتحطم رقم الذروة الذي وصلت إليه خلال فترة الكساد الكبير الذي حدث في مارس من عام 2009 حين كان حجم البطالة 665 ألف عاطل كما أنه يتجاوز أعلى مستوى وصل إليه على الإطلاق في عام 1982 عندما بلغ 695 ألف شخص.

وكان الأسبوع السابق، الذي عكس فترة ما قبل الإصابات الكبيرة بالفيروس قد شهد حجما من العاطلين بلغ 282 ألف شخص والذي كان أعلى من المتوقع في ذلك الوقت.

وكانت توقعات المحللين بشأن حجم البطالة في الأسبوع الماضي تدور حول 1.5 مليون عاطل، وهو ما يأتي وسط حالة من توقف الكثير من المصالح تأثرا بأزمة كورونا.