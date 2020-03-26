  موسكو: الإمارات صرحت بـ5 رحلات لإجلاء الروس بسبب كورونا

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الإمارات صرحت بـ5 رحلات جوية لإجلاء الروس، وذلك بعدما علقت أبوظبي حركة الطيران لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت زاخاروفا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "منحت الإمارات إذنًا لخمس رحلات.. شكرًا أبوظبي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت أن أبوظبي لم تمنحها الإذن اللازم لقيامها برحلات جوية لإعادة المواطنين الروس من الإمارات.

وعلقت الإمارات في وقت سابق الحركة الجوية مع جميع بلدان العالم، باستثناء رحلات إجلاء المواطنين الأجانب، وذلك لمكافحة انتشار الفيروس، حيث بلغ عدد المصابين بالفيروس في الإمارات 333 حالة، وفقًا لأحدث البيانات.