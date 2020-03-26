في إطار جهود الدولة.. "فوري" تطلق مبادرة جديدة لدعم السيدات المعيلات

استكملت عدد من الشركات والمؤسسات الخيرية، دعم مبادرة جديدة على غرار "هي فوري"، التى حققت نجاحا كبيرا العام الماضي، في تمكين المرأة اقتصاديًا، في إطار مساندة المرأة المصرية والعربية، على استكمال دورها الرائد في المجتمع وتحقيق استقلاليتها، لا سيما في الظروف الحالية، التى تستوجب تكاتف المجتمع المدني، والقطاع الخاص للفئات المعيلة.

وأعلنت شركة فوري، استكمال دورها المجتمعي في دعم السيدات المعيلات في مصر والوطن العربي، بمبادرة جديدة، بالتعاون مع إحدى الجهات المانحة، من خلال اتفاقيات مع مؤسسات التمويل المتناهى الصغر، لاستكمال مسيرة العطاء، وزيادة الفرص الاقتصادية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية للمرأة.

تأتي المبادرة الجديدة بأفكار وأهداف مختلفة، بمشاركة عدد أكبر من شركاء النجاح من شركات القطاع الخاص، وكذلك مؤسسات التمويل المتناهى الصغر، التى من دورها تحديد السيدات المعيلات اللاتى يحتجن لمشروعات صغيرة، تحقق لهن الاكتفاء الذاتى والدخل الثابت، وذلك لاستكمال ما تم تحقيقه من إنجاز في توفير فرص عمل للسيدات، ومضاعفة عدد المستفيدات منها، وتعظيم العائد لهن خاصة في ظل الظروف الراهنة.

حيث تستهدف المبادرة، استخدام التكنولوجيا فى تمكين المرأة اقتصاديا عبر منصة الكترونية، وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات التمويل المتناهى الصغر، مع توقعات بارتفاع معدل المعاملات اليومية من خلال نقاط فوري، بعد أن حققت الشركة أكثر من 2.5 مليون معاملة يوميا.