عاجل.. نيويورك تسجل 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية نيويورك الأمريكية 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 385 حالة حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيبني مستشفيات ومراكز طبيبة في مدينة نيويورك، لمواجهة فيروس كورونا، "نيويورك هي مشكلتنا الأكبر في مواجهة فيروس كورونا"، مؤكدًا أنه أعلن حالة طوارئ كبرى، في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب كورونا.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي، صباح اليوم، أن بعض المناطق في الولايات المتحدة، يمكنها العودة للعمل قبل أخرى، "ينتظرنا الكثير من العمل بسبب وباء كورونا"، مرحبًا في الوقت ذاته، بتأجيل أولمبياد طوكيو، واصفًا إياه بأنه قرار صائب من الحكومة اليابانية.