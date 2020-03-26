غلق ساحة الطيب بالأقصر.. وشيخ الأزهر يصلي الجمعة ظهرا غدا

قال الشيخ محمد الطيب شيخ الطريقة الخلوتية وشقيق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إنه تم إغلاق ساحة الطيب بالأقصر مؤقتا، ومنع التجمعات بها، التزاما بتعليمات الدولة الخاصة بمنع التجمعات، كذلك تم تعليق صلاة الجمعة وصلاة الجماعة بها.

وقال الطيب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه سيؤدي الجمعة غدا صلاة ظهر في منزله التزاما بتعليمات الدولة وحفاظا على النفس البشرية، داعيا المسلمين للالتزام والصلاة في بيوتهم.

وطمأن شقيق الإمام الأكبر المصريين على صحة شيخ الأزهر، مؤكدا أنه بخير ومتواجد بالأقصر، وسيؤدي الجمعة ظهرا في منزله بالأقصر، وسيمكث خلال الفترة الحالية بالأقصر.