تعديل مواعيد تشغيل المخابز لمنع تكدس المواطنين بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعديل مواعيد العمل في المخابز لتبدأ الساعة السابعة صباحًا، على أن يتم بيع الخبز والتعامل مع الجمهور الساعة التاسعة صباحًا، لمنع تكدس وازدحام المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم صرف منحة قدرها 3 ملايين و 792 ألفا و500 جنيه لـ7565 عاملًا غير منتظمًا في قطاعي المقاولات والبناء والزراعة، بواقع 500 جنيه لكل عامل، اعتبارًا من يوم 29 مارس الجاري.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم، لمتابعة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث قامت فرق عمل من مديريتي الزراعة والصحة بتطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية والتعليمية والمعاهد الأزهرية ودور العبادة ومراكز الشباب ومحطات السكة الحديد، ووضع لافتات وملصقات بها حول أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وقرر محافظ الشرقية خلال الاجتماع، إنشاء غرفة عمليات رئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، تضم ممثلين عن الصحة والإسعاف والدفاع المدني ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، لتلقي بلاغات المواطنين بوقوع حوادث أو أعطال والتحرك السريع لحلها، على أن يتم التنسيق مع غرفتي عمليات الشرطة المدنية.

وقرر "غراب"، أيضًا تشكيل فرق طبية مشتركة من أطباء مستشفيات جامعة الزقازيق والصحة، لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين وتنفيذ إجراءات الترصد والتقصي، للحد من انتشار العدوي لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا تهاون أو تقاعس في تنفيذ الإجراءات التي تقلل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إنه تم تزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية، من ماسكات وكلور وكحول ونظارات وقائية وقفازات وأحذية واقية وكشافات حرارية.

وشهدت قرى ومدن المحافظة حراكًا غير مسبوق خلال الفترة الحالية من المجتمع المدني والشباب لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أطلق أحد أبناء مركز فاقوس مبادرة بعنوان:"شباب بيحب بلده" تم من خلالها توزيع الكمامات والقفازات علي كبار السن والحالات المرضية المزمنة.

وقام أحد مواطني مركز فاقوس بتزويد شباب القرى بكميات كبيرة من المطهرات لتطهير وتعقيم جميع المنشآت الحكومية والخدمية والسكنية، للحد من مخاطر فيروس كورونا، فيما قامت عدد من الجمعيات الأهلية بقرى المحافظة بتنظيم حملات لتوعية المواطنين من مخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.