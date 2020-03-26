هيكل: بعض كمائن الداخلية لم تستثني الصحفيين أمس.. وتداركنا الموقف

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إنه جرى استثناء الصحفيين والإعلاميين من فترات الحظر، لما تقتضيه الضرورة من تواجدهم في أعمالهم: "الكلام ده كله وضعناه في الاعتبار".

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار" والذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الحكومة قد طرحت تسجيل الحلقات دوريا ويتم بثها بشكل مسجل: "لقينا أن لازم يبقي فيه تواصل مع الإعلام باعتبارها وسيلة من وسائل التواصل الموجودة، وكلمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية وتم الموافقة.

وأوضح: أن في عدد من الكمائن الخاصة بوزارة الداخلية، لم يتفهموا ذلك: "اتكلمنا مع وزارة الداخلية وحلت جزء كبير من المشاكل، ومع الوقت الامور هتبقي باينه أكثر".

وأكد أن وزيرة الصحة، أكدت في أحد الاجتماعات قدوم فيروس كورونا إلى مصر: "الحقيقة انه فات أسابيع وجه بالفعل، وأول حالة كانت 16 فبراير، وبعدين من 1 مارس بدأت الإجراءات للناس اللي جايه من بره تم تشديدها".

وأشار إلى أن أول سيدة قدمت إلى مصر في 1 مارس، أصابت 56 شخص: "المشكلة في المرض ده أن التطور فيه سريع جدا والعدوى فيه سريعة، وأحنا جزء من العالم ومش متفرجين، وبنحاول ناخد الإجراءات".