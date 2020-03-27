هاني الناظر: تعقيم الخضروات بالخل.. والفواكه تغسل بالماء والصابون

نصح الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق، المواطنين بالاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير للمأكولات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد فايق في برنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "DMC".

ونصح الناظر، بتعقيم أكياس الخضار والفواكه، وارتداء القفازات والكمامة، أثناء الخروج لتسوق الخضار والفواكه، كما نصح بنقع الخضروات في ماء وخل، لفترة ثم غسلها بالماء الجاري، لافتًا إلى أن الفواكه يتم غسلها بالماء والصابون.

ونصح الناظر بتعقيم العلب الكرتونية مثل الألبان وغيرها بمسحها بقطنة مبللة بالكحول وتطهير الخبر بتسخينه على النار والتي تقتل أي ميكروبات أو فيروسات على الخبز.