بسبب كورونا.. تشميع 3 مطاعم ومقهى في كفر البطيخ بدمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر حملة مكبرة، لمتابعة تنفيذ غلق المقاهي و الكافتيريات والمحال التجارية في الموعد المحدد من الساعه الخامسة مساءًا حتى السادسة صباحًا، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 3 مطعم ومقهى ومحل جزارة، وإزالة عدد من الإشغالات للباعة الجائلين بطريق المطار بقرية الرياض ومدينة كفر البطيخ، وذلك فى وجود محمد حزمان وياسر نزهة إدارة البيئة، ومحمد عبد السلام إدارة المتابعة.

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الحملات، لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة التى تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية و الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.