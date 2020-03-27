"الكاثوليكية" في مصر تتحد اليوم مع بابا الفاتيكان في الصلاة ضد كورونا

تشترك في السابعة من مساء اليوم الجمعة، الكنيسة الكاثوليكية في مصر، مع البابا فرنسيس بابا الفاتيكان؛ في صلاة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، أن بابا الفاتيكان الذي سيترأس الصلاة، على مذبح بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان، دعا العالم كله للاتحاد معه في الصلاة التي ستذاع بكل وسائل التواصل.

وكان البابا فرنسيس وجه دعوة للصلاة قائلا: "إن انتشار فيروس تواجهه بالصلاة الجماعية والمحبة فلنبقَ متحدين".

وكانت الكنائس المصرية "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية والروم الأرثوذكس" أعلنت إغلاق مبانيها وإيقاف القداسات وكل الأنشطة الاجتماعية والروحية والكنسية لمدة أسبوعين أو لحين إشعار آخر لمواجهة فيروس كورونا.