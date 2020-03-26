  اليابان تحظر دخول القادمين من إيران و21 دولة أوروبية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، أن بلاده ستفرض حظرا على دخول الأجانب القادمين من 21 دولة أوروبية وإيران، وذلك في إطار إجراءات أقوى لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح آبي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أنه اعتبارًا من منتصف ليل اليوم سيتم منع أولئك الذين ذهبوا إلى إيران أو أي دولة أوروبية من الـ21 ومن بينهم إيطاليا وألمانيا في خلال 14 يومًا قبل وصولهم إلى اليابان.

وكانت اليابان قد منعت بالفعل الأجانب القادمين من أجزاء من الصين وكوريا الجنوبية من دخول البلاد.

وأضاف آبي، أن اليابان ستبدأ أيضا في مطالبة الزوار ومواطنيها القادمين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا، موضحا أن هذا الطلب سيطبق على القادمين من 11 دولة من بينها إندونيسيا وسنغافورة وتايلاند وكذلك إسرائيل وقطر، وسيطلب منهم أيضا مراقبة بعض الأعراض مثل الحمى والسعال والامتناع عن استخدام وسائل النقل العامة، وستستمر هذه الإجراءات حتى نهاية الشهر المقبل.

وستقوم اليابان بتعليق التأشيرات التي تم إصدارها بالفعل لمواطني دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي إعلان اليابان عن إجراءات أقوى لمكافحة الفيروس في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الإصابة في طوكيو في الأيام الأخيرة، حيث طلبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي من السكان البقاء في منازلهم في نهاية هذا الأسبوع لتجنب زيادة تفشي الفيروس.

والدول التي سينطبق عليها قرار حظر دخول اليابان هي أندورا والنمسا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأيرلندا وليختنشتاين ولوكسمبورج ومالطا وموناكو وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا والفاتيكان، فضلا عن إيران.

ويطبق قرار الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على الوافدين من البحرين وبروناي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وإسرائيل وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام وقطر.

واستمر تفشي الفيروس الذي اندلع لأول مرة في وسط الصين أواخر العام الماضي بمعدل ينذر بالخطر، ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز تم تأكيد أكثر من 470 ألف إصابة على مستوى العالم، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفا.