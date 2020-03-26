شوقي: نتعاون مع التعليم العالي لضم جزء من المناهج التي لم تدرس لهم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التربية والتعليم تعمل مع وزارة التعليم العالي بإضافة جزء من المنهج الذي لم يدرسه طلاب الثانوية لمناهج الجامعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc": "اللي طالعين من الثانوية العامة للجامعات لازم يكمل اللي ناقصه ومدرسوش، يعني اللي فاته الرياضيات هيكمل اللي فاته في الجامعة عن طريق جزء هنتعاون فيه مع التعليم العالي".

وعن امتحانات السات: "امتحان السات موقوف في العالم كله، ونفس الحال الشهادة البريطانية، أما الجزء الأكاديمي الخاص بالطالب مؤهل لدخول للجامعة يتم بحثه مع التعليم العالي، والتعليم العالي هيعمل امتحان قبول وبنحاول نتفاوض مع التعليم العالي إننا نساعد ولادنا، لكن لازم طلاب السات ينتظروا خصوصا إنه متوقف عالميا".