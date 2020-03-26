ابنة مصري توفي بـ كورونا: تحليله في مطاري ميلانو والقاهرة كان سلبيا

روت الدكتورة لورا سامي، تفاصيل وفاة والدها المهندس سامي الصياد، بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من إيطاليا.

وأوضحت لورا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن والدها عاد من إيطاليا الخميس الماضي في آخر طائرة وصلت لمصر من ميلانو، لافتة إلى أن والدها أجرى تحاليل في مطار ميلانو ومطار القاهرة، ونتيجة الفحص جاءت سلبية.

وأشارت أنهم بحكم كونهم أطباء قاموا بعزل والدهم فور وصوله في غرفة مستقلة، وتعاملوا معه بالأقنعة والقفازات، وحينما شعر بآلام في صدره قاموا بنقله على الفور لمستشفى الحميات لإجراء التحليل وظهرت التحاليل إيجابية.

وأكدت أنها وأخواتها أجروا التحاليل واكتشفوا أنها سلبية، نظرًا لتعاملهم الصحيح مع والدهم فور وصوله. ونصحت المواطنين القادمين من الخارج بعزل أنفسهم في غرفهم لمدة 14 يوما لحين التأكد من خلوهم من الأعراض، واتجاههم لإجراء تحليل pcr عند ظهور أي أعراض.