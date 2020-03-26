  عريقات: الفلسطينييون يقاومون كورونا بإمكانيات محدودة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن أبناء الشعب الفلسطيني يقاومون فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وفق إمكانيات محدودة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب الجرائم بحقهم.

وأضاف عريقات، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أن سلطات الاحتلال قامت اليوم بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا في محافظة أريحا، وسط الضفة الغربية المحتلة، وبالأمس أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم في إسرائيل، وتم إلقاؤهم على مدخل أريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن.

وأوضح عريقات أن سلطة الاحتلال تقوم بلا خجل بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، متهكما بقوله "هكذا تتعاون إسرائيل في محاربة الكورونا؟".

وكانت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، ارتفعت إلى 86 حالة، بعد تسجيل 13 إصابة جديدة، اليوم، في قرية بدو، شمال غرب القدس، في الوقت الذي تعافى فيه 17 حالة، فضلا عن تسجل حالة وفاة واحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، في وقت سابق، اليوم، إنّ نتائج العينات التي أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن وفاتها أمس الأربعاء، أظهرت إصابة 13 شخصا بالفيروس.