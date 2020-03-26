عن تداول أسماء مصابة بكورونا.. "صحة الغربية": لم تظهر عليهم الأعراض

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم التواصل مع جميع الأشخاص المتداول أسمائهم على صفحات التواصل الاجتماعى"فيس بوك" من أبناء المحافظة، والمخالطين لحالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا.

وأشار "حميدة" في بيان صحفي، إلى أنه التواصل من خلال فرق رصد الأمراض المعدية بالمديرية والإدارات الصحية، مع تلك الأسماء، وتم اعطاؤهم إرشادات العزل المنزلي طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، موضحًا أن هناك 4 حالات غير موجودة حتى الآن بنطاق محافظة الغربية.

وأكد وكيل الوزارة الصحة، أن الحالتين المؤكدتين بالمحافظة، لم تتواجدا على أرض المحافظة، والأشخاص المخالطين لهما من أبناء المحافظة لم يظهر عليهم أي أعراض لفيروس كورونا ولا يوجد بينهم أي حالات اشتباه.