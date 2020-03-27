أسعار السمك اليوم الجمعة 27-3-2020 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة يومية لقرائها عن أسعار السمك في الأسواق، وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 27 مارس على النحو التالي:

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 50 إلى 270 جنيه.

سمك البلطي

تراوح سعر كيلوجرام السمك البلطي الأسواني من 35 إلى 40 جنيها، أما سعر كيلوجرام فيليه البلطي فتراوح بين 30 إلى 90 جنيها.

سمك مكرونة

تراوح سعر السمك المكرونة السويسي بين 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.

سمك البوري

تراوح سعر كيلوجرام السمك البوري من 50 إلى 65 جنيها، حسب الحجم والنوع.

سمك المرجان

بلغ سعر سمك المرجان 40 جنيها للكيلوجرام.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا ما بين 30 إلى 150 جنيها، حسب الحجم والنوع.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 50 إلى 64 جنيها.

سمك الثعابين

تراوح سعر كيلوجرام سمك الثعابين بين 50 إلى 180 جنيها.

سمك القاروص

جاء سعر سمك القاروص بـ160 جنيها للكيلوجرام.