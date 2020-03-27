حظك اليوم الجمعة 27-3-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

تتميز أنثى برج الميزان بأناقتها ولباقتها في الحديث، كما أنها تبحث عن الجمال في اختيارها لأدق تفاصيل حياتها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك اليوم تنظر للمستقبل بواقعية وتلتمس أسبابا للنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

زحل في منزل الحب يدعم علاقاتك وتستطيع أن تتواصل مع الآخرين بصورة أفضل.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة أروى جودة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 سبتمبر.