حظك اليوم الجمعة 27-3-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العقرب بشجاعته وحبه لخوض الكثير من التحديات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بأن تحمي حقوقك وتحمي نفسك من أي تدخّل خارجي وعليك أن تتحرك بحذر في هذه الفترة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع شريك حياتك، ومن الضروري أن تهتم بصحتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة أيتن عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 22 نوفمبر.