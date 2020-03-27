السفير رؤوف سعد: إجراءات الدولة المصرية لمواجهة وباء كورونا تمت بكفاءة

قال السفير رؤوف سعد، عضو مجلس أمناء مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تمت بكفاءة ملحوظة ومن خلال تعليمات محددة وانضباط شديد في تنفيذها.

وأشاد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة بطرس غالي عبر الفيديو كونفرانس، لبحث تداعيات فيروس "كورونا المستجد" بالتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة وبالتحرك السريع لمواجهة الفيروس ليس فقط في المدن الكبرى، بل في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف سعد، أن تجربة مصر في محاصرة الفيروس تستحق المتابعة ويحتذى بها، مشيرا إلى تعامل الدولة مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية وإلى التزام الشعب المصري بتعليمات وإجراءات الحكومة ما يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها اليوم لدى المواطن.

السفير سعد: الأزمة أظهرت ترابطا وثيقا بين المواطن ورئيسه

وتابع عضو مجلس أمناء مؤسسة كيميت بطرس غالي قائلا: إن هذه الأزمة أظهرت ترابطا وثيقا ليس فقط بين المواطنين بل بين المواطن ورئيسه وحكومته نتيجة ما شاهده ميدانيا من جدية ومصداقية إجراءات الحكومة.

وأوضح سعد، أن الأزمة جاءت إلى مصر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد مرحلة إصلاح اقتصادي هامة بدأت تؤتي ثمارها، وكان من المنتظر أن يتطور ويتحسن الاقتصاد وننتقل لمرحلة جديدة، إلا أن صانع القرار عندما يواجه أزمة يعمل على إعادة ترتيب الأولويات.

وأشار إلى قرار وتوجيهات القيادة السياسية بأن حياة المواطن المصري أهم من أي خسائر أو أضرار قد تتحملها الدولة.

وكانت مؤسسة "كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة" قد نظمت حوارًا رقميًا من خلال مائدة مستديرة عبر الفيديو كونفرنس، لبحث تداعيات الفيروس على مصر في مختلف المجالات، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.