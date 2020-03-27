حظك اليوم الجمعة 27-3-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بأن لديه شخصية حيوية ونشيطة، كما أنه يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك مزيدا من القوة والنشاط وقد ترفع اليوم درجة عطائك لتعطي انطباعا جيدا عن نفسك وتبرز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وزحل يدعمان علاقاتك.. تبدو ملفتا وتتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية تايلور سويفت، ويوافق تاريخ ميلادها 13 ديسمبر.