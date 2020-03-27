أغرب مخالفة لحظر التجوال.. شقة تتحول إلى مدخل مقهى و"جيم" بالغربية

أصدر الدكتور طارق رشاد رحمي محافظ الغربية، أمس، توجيهاته إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم بضرورة شن حملات مكبرة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء للإشراف والرقابة على كل المحال التجارية والمطاعم لمنع التجمعات واتباع تعليمات مجلس الوزراء للوقاية من أخطار "كورونا".

فى المقابل، قاد محافظ الغربية تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق مع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لضبط المخالفين لقرارات الحظر حيث أسفرت الحملة عن كشف أغرب مخالفة عن شروع صاحب كافيه وجيم شهير بنطاق المدينة العمالية من خلال اختراق قرارات الحظر واستقبال الزبائن عن طريق دخولهم إلى الكافيه من خلال إحدى الشقق السكنية الموجودة أعلى الكافيه والمتصلة به من الداخل بحيث يظهر الكافيه للمارة في الشارع على أنه مغلق، في حين أنه يستقبل الشباب من الخلفي بذات المقرر المخصص لمزاولة نشاطه.

ونجح محافظ الغربية في اختراق الشقة السكنية بموجب الصعود عبر السلالم الداخلية والصعود إلى أبواب الشقة السكنية والدخول إلى الكافيه وضبط رواده الذين كان أغلبهم من الشباب وضبط صاحب الكافيه والمدير المسؤول عنه وتشميع الكافيه والشقة السكنية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

في ذات السياق، وجَّه محافظ الغربية كل الشباب من أبناء الشارع المحلاوي بضرورة التحلي بالإيجابية والالتزام باللوائح وقوانين الحظر التى فرضها مجلس الوزراء بنشر الوعي والثقافة بإغلاق كل المطاعم والمحال التجارية وتنفيذ آليات سلامة المواطنين، مناشدا أي مواطن يجد مخالفة إبلاغ الأجهزة المسؤولة فورا للتعامل معها.