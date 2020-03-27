نقابة العاملين بالزراعة: 150 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالقطاع

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي برئاسة محمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، دعم صندوق رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بمبلغ 150 ألف جنيه، على أن تصرف للعمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة.

وقال محمد سالم، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الاستجابة لمطالب القيادة السياسية بضرورة تضافر كافة جهود الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وكافة فئات الشعب المصرى من أجل مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، ودعم الفئات الأكثر احتياجا لمواجهة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي الفيروس.

وأضاف أنه تم التنبيه على اللجان النقابية بالمحافظات بضرورة المتابعة وعمل كشوف بالعمالة غير المنتظمة لديهم وإرسال البيانات لمديريات القوى العاملة بالمحافظة من أجل المساهمة في سرعة تسجيل بياناتهم.

وأشاد سالم بالإدارة الحكيمة والذكية للحكومة المصرية في مواجهة الأزمة وحرصها الواضح والصريح على حياة المواطن دون النظر إلى أي خسائر اقتصادية قد تحدث جراء هذه الإجراءات.

وأكد رئيس نقابة العاملين بالزراعة، على الدور الوطني للنقابات العمالية في دعم ومساندة القواعد العمالية وعلى الأخص منها العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا والتي تواجه أزمة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة المصرية في القيام بتعقيم وتطهير الهيئات والمؤسسات بل وكل شبر على أرض مصر لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين.