عبدالمعطي لأصحاب القاعات: نرصد شكاوى المتضررين من عدم إعادة أموالهم

قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه ورد للجهاز بعض الشكاوى بسبب مماطلة أصحاب القاعات ودور المناسبات ومحلات تأجير الفساتين من إعادة الأموال للمواطنين بعد قرار منع التجمعات.

وأضاف عبدالمعطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، أن قانون حماية المستهلك هو الفيصل وهو صريح في هذه الحالة، موضحًا أن القانون ينص على رد مقابل الخدمة إذا لم يتم تقديمها، وأن الجهاز يرصد كل الشكاوى التي تأتيه في هذا الصدد، مؤكدًا أن إجراءات الدولة تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين من فيروس كورونا.

وتابع أنه على المواطنين المتضررين ضرورة التواصل على رقم 19588 في حالة وجود أي شكوى، مؤكدا على أن السلع موجودة ومتوافرة بشكل جيد، "المواطن هو محور اهتمام جميع أجهزة الدولة، والدولة تتخذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف قرارات الحكومة، ويحاول أن يستغل الأمر".