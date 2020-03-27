امسك مخالف.. مقاهي ومحال بلايستيشن بأرض اللواء وعين شمس والمنيب

استجابة لحملة جريدة "الوطن"، للإبلاغ عن مخالفي قرار غلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية، تحت عنوان "امسك مخالف"؛ أرسل عدد من قراء "الوطن"، بعض المخالفات التي ارتكبها البعض والتي تعرض المواطنين للخطر كما يلي:

قهوة تخالف الحظر وتغلق على الزبائن وتقدم الشيشة بعين شمس

رسالة وصلت لجريدة الوطن: "أعلم سيادتكم يا فندم أن صاحب القهوة موضوع الشكوى ويدعى ( أ س م) لم يلتزم بقرار رئيس الوزراء وما زال يقوم بفتح القهوة من الساعه 11 صباحا حتى الساعة 6 مساء ثم بعد ذلك يقوم بغلق الباب الخارجي والزبائن موجودة بالداخل، ويستمر في ذلك حتى الثالثه صباحا وهو الآن داخل القهوة ويقدم الشيشة للزبائن بالداخل ولم يهتم بتوجه الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ولذلك أرجو إرسال سيارة شرطة لمعاينة الوضع الحالي الآن وإغلاق هذه القهوة غلقا دائما".

وتابع أن هذه القهوة في 33 شارع مسجد التقوى من شارع العشرين زهراء عين شمس الشرقية القاهرة أمام كوافير سندس الاسم التجاري للقهوة (volcano).

وأشار صاحب الشكوى إلى أن صاحب القهوة قد قام بإغلاقها الآن خوفا من التواجد الشرطي المكثف في الشوارع المحيطة، مطالبًا بمتابعته غدًا.

بلاستيشن يغلق الباب على الزبائن

ووصلت شكوى أخرى لـ "الوطن": "لو سمحت فى بلايستيشن شغال الآن وفيه تجمعات كتير وإحنا المفروض فى حظر بيفتح يدخل الناس ويقفل الباب عليهم وعنوانه المنيب طريق جسر الكونيسة شارع أحمد الجزار أمام مدرسة الطارق اسمه Gem pack جيم باك".

مقهى مفتوح ومخالف بأرض اللواء

كما وصلت لحملة "امسك مخالف" شكوى مفادها: "مقهى صغير في وسط ورش النجارة والتنجيد بشارع محمد إمبابي أرض اللواء العجوزة من ناحية شارع مرسي محمود أمامها محل أسماك يفتح أبوابه دائما وكان فاتح النهارده بالنهار وبيقدم شيشة أيضا ولم يلتزم بقرار الغلق وفي منتصف نفس الشارع".

إرسال صور وفيديوهات بالمخالفات عبر "واتس آب" الجريدة

كما تهدف الحملة إلى رصد وكشف مستغلي الظروف الراهنة ممن يقومون برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو الصحية، أو تخزينها بهدف الربح غير المشروع.

وتدعو "الوطن"، قراءها للمشاركة في الحملة برصد تلك المخالفات، وإرسال صور أو فيديوهات عبر رقم "واتس آب" الخاص بـ"الوطن" (01129888992)، أو من خلال رسائل صفحة الجريدة الرسمية على "فيس بوك" عبر الرابط (https://www.facebook.com/ElWatanNews).