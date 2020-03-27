طلاب بالثانوية العامة لـ"الوطن": نتمنى إجراءات وقائية في لجان الامتحان

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.

وقالت راحيل سعيد، طالبة بالشعبة الأدبية، إن حذف المناهج له جانبان "قرار جيد وسيئ بعض الشيء حيث إن المناهج قلت مما يخفف الضغط، لكنه يكثف الأسئلة في جزء أصغر من المنهج، فضلا عن أن الجزء المحذوف هو آخر ما شرح، ما يجعله أسهل على الطلاب أما بداية المنهج فكانوا سيعتمدون على المراجعات".

وأضافت راحيل لـ"الوطن": "منذ بداية تعليق الدراسة طلاب كثيرون تأثروا بغلق السناتر لأنهم كانوا معتمدين على المراجعات، حيث إن الكثير من الطلاب الذين لم يذهبوا إلى الدروس الخصوصية منذ بداية العام الدراسي".

وتابعت: "غياب المدرسين عن متابعة الطلاب خلال المذاكرة أثر عليهم لأنهم يعتمدون على مذاكرة ما قبل الدرس وبالتالي الاعتماد على الأونلاين يجعلهم يؤخرون الدروس وأيضا من أكثر ما يضيع وقت الطلاب هو البحث عن إجابات الأسئلة".

ويقول حسن أشرف، طالب بالشعبة العلمية، إن القرار جيد لكنه لا يعلم مدى تأثيره على الامتحانات، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تتخذ الوزارة اجراءات مشددة لتعقيم اللجان.

وأضاف حسن لـ"الوطن": "بطبيعة الحال أذاكر دروسي في أوقات متأخرة من اليوم، لذا أضطر للاستيقاظ مبكرا لمتابعة المدرسين عبر الأونلاين، وهذا يؤثر على تركيزي".

وتابع: "تحدثت مع أكثر من زميل لي ولا نعلم مدى صعوبة الامتحانات، حيث إن التركيز سيكون على جزء قليل من المنهج، وسوف نسأل المدرسين غدا".

وكان من ضمن القرارات أن الصف الثالث الثانوي سوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.